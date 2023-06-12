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***FORTE* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.06.2023 17:43
***FORTE* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FORTE******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [FORTE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. paylarının halka arz sonuçları ekte yer almaktadır. 
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158053


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BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVHOL 47,30 47.461.535 % 10,00  
ISBTR 46.310,00 1.541.076 % 10,00  
RYSAS 46,42 61.603.682 % 10,00  
UZERB 198,00 4.439.081 % 10,00  
IMASM 17,60 764.439.677 % 10,00  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 23,6444 23,6493 % 1,14  
Euro 25,4497 25,4674 % 1,25  
Sterlin 29,4985 29,6464 % 0,61  
Frank 25,9092 26,0653 % 0,44  
Riyal 6,2877 6,3193 % 1,16  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.956 -4,80  
Altın Gr. 1.486 1.486 12,01  
Cumhuriyet 9.903 10.051 20,00  
Tam 9.854 10.110 29,27  
Yarım 4.832 4.921 52,00  
Çeyrek 2.416 2.460 29,00  
Gümüş.Ons 24,01 24,03 -0,27  
Gümüş Gr. 18,22 18,24 -0,03  
B. Petrol 72,64 72,64 -2,15  
Seans Raporu 17:59
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