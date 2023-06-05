***FORTE* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
05.06.2023 17:18
***FORTE******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156144
BIST
17:595.371
En Düşük
|Değişim
|: 5,01%
|| 256,10
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
17:5921,2513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2946
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
17:5922,9787
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,5215
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
17:591.337,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 24,22
|Açılış
|: 1.337,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:57
|SASA
|63,80
|3.051.673.557
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.572.639
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|101.610.833
|% 9,99
|
|GEREL
|22,90
|96.054.493
|% 9,99
|
|OSMEN
|78,20
|22.827.225
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|36.267.032
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|539.752.528
|% -9,96
|
|PAMEL
|171,00
|264.168.995
|% -6,04
|
|GMTAS
|12,40
|71.563.509
|% -4,10
|
|ENSRI
|9,35
|11.408.339
|% -3,81
|
|THYAO
|164,20
|12.507.730.675
|% 9,39
|
|KCHOL
|93,80
|5.363.353.227
|% 9,96
|
|YKBNK
|12,11
|4.773.158.890
|% 4,85
|
|GARAN
|29,52
|3.893.253.497
|% 3,00
|
|SISE
|43,12
|3.598.440.685
|% 3,45
|
|EKGYO
|7,57
|3.147.485.958
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,11
|4.773.158.890
|% 4,85
|
|ISCTR
|12,62
|3.042.195.358
|% 2,94
|
|GARAN
|29,52
|3.893.253.497
|% 3,00
|
|SKBNK
|2,52
|320.087.743
|% 1,61
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2456
|21,2508
|% 1,40
|
|Euro
|22,8706
|22,9710
|% 2,29
|
|Sterlin
|26,3072
|26,4391
|% 1,16
|
|Frank
|23,3712
|23,5120
|% 1,75
|
|Riyal
|5,6491
|5,6774
|% 1,41
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|8,40
|
|Altın Gr.
|1.336
|1.336
|23,02
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.398
|4.508
|-58,00
|
|Çeyrek
|2.206
|2.261
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|16,02
|16,05
|0,10
|
|B. Petrol
|76,78
|76,78
|0,65
|
Seans Raporu
17:57
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17:58
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
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