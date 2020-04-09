***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.04.2020 12:08
***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
AN1_Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 890,56 % 0,000049 % 0,000536 % 1.089,472052
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836839
BIST
14:3494.281
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 1.055,60
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.943
14:346,7336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0378
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7021
14:347,3273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0428
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2892
14:34358,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,60
|Açılış
|: 358,74
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|36,74
|11.670.750
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|62.005.092
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.358.743
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|23.666.144
|% 9,97
|
|RAYSG
|4,19
|7.277.533
|% 9,97
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,45
|16.230.753
|% -4,39
|
|TIRE
|7,29
|17.403.122
|% -3,83
|
|TDGYO
|2,72
|4.077.128
|% -3,55
|
|GARAN
|8,01
|537.684.221
|% 1,78
|
|GSRAY
|2,58
|443.001.445
|% 2,38
|
|ASELS
|25,12
|439.009.649
|% 0,48
|
|ECILC
|4,63
|435.793.959
|% 7,93
|
|THYAO
|9,71
|390.480.990
|% 1,15
|
|GSRAY
|2,58
|443.001.445
|% 2,38
|
|YKBNK
|1,93
|239.225.266
|% 2,12
|
|ECILC
|4,63
|435.793.959
|% 7,93
|
|IHLAS
|0,58
|40.590.561
|% 1,75
|
|TSPOR
|3,94
|274.950.844
|% 6,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3355
|8,3773
|% -0,26
|
|Frank
|6,9043
|6,9459
|% -0,43
|
|Riyal
|1,7868
|1,7958
|% -0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|16,07
|
|Altın Gr.
|359
|359
|0,87
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,16
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,02
|
|B. Petrol
|34,03
|34,03
|1,19
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:47IZFAS
Yüzde 5.96 oranında artışla 1.60 lira fiyatla işlem gören hissede 168, 457 adet işlem
-
14:46FONET
Yüzde 4.23 oranında artışla 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 743, 355 adet işlem
-
14:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TOASO, EKGYO
-
14:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1045, 06 artarak (% 1.19 ) 89, 230
-
14:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, EMNIS, SERVE, EKIZ, TACTR