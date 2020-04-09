***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.04.2020 12:08
***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FPR_Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6,16 % 0,00857969 % 0,00807407 % 94,10680813
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836841
BIST
13:2694.303
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.077,32
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.943
13:266,7435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0279
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7358
13:267,3451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0250
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,3356
13:26361,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,16
|Açılış
|: 361,29
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|48.866.769
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|11.543.115
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.339.448
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|23.540.209
|% 9,97
|
|RAYSG
|4,19
|7.175.720
|% 9,97
|
|EGCEY
|0,41
|458.824
|% -8,89
|
|TDGYO
|2,63
|3.670.220
|% -6,74
|
|TIRE
|7,20
|15.865.753
|% -5,01
|
|IHEVA
|2,55
|50.703.907
|% -4,14
|
|ETYAT
|1,51
|6.145.332
|% -3,82
|
|GARAN
|8,01
|461.796.345
|% 1,78
|
|ECILC
|4,58
|380.541.264
|% 6,76
|
|GSRAY
|2,59
|375.532.372
|% 2,78
|
|ASELS
|25,16
|367.017.814
|% 0,64
|
|THYAO
|9,72
|348.255.029
|% 1,25
|
|GSRAY
|2,59
|375.532.372
|% 2,78
|
|YKBNK
|1,93
|213.606.283
|% 2,12
|
|ECILC
|4,58
|380.541.264
|% 6,76
|
|TSPOR
|3,95
|242.294.255
|% 6,76
|
|IHLAS
|0,58
|35.470.674
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3717
|8,4137
|% 0,18
|
|Frank
|6,9356
|6,9774
|% 0,02
|
|Riyal
|1,7905
|1,7995
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|16,56
|
|Altın Gr.
|361
|361
|3,16
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,18
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,04
|
|B. Petrol
|34,28
|34,28
|1,44
|