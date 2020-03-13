***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
13.03.2020 14:35
***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.599 4.075
Net Dönem Karı (Zararı)
242.345 -255.028
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-488.494 215.130
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -10.441 -16.794
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -478.053 231.924
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
314.498 -8.806
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-555 -6.335
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.823 -2.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
312.230
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
68.349 -48.704
Alınan Temettü
18.809 35.985
Alınan Faiz
10 10.441 16.794
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-133.178 2.601
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 64.057 170.290
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 -197.235 -167.689
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.579 6.676
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.579 6.676
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 43.104 36.428
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 7.525 43.104
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.524 2.077
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 47.998 52.325
Takas Alacakları
5 5.001 41.027
Diğer Alacaklar
5 3.647 3.092
Finansal Varlıklar
14 955.551 804.210
TOPLAM VARLIKLAR
1.014.721 902.731
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 7.963 5.140
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.963 5.140
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.006.758 897.591
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
897.591 1.150.018
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
242.345 -255.028
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 64.057 170.290
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -197.235 -167.689
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.006.758 897.591
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 10.441 16.794
Temettü Gelirleri
10 18.809 35.985
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -82.274 68.454
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 331.039 -338.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 16.184 12.812
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
294.199 -204.567
Yönetim Ücretleri
7 -29.577 -31.087
Saklama Ücretleri
7 -1.245 -2.273
MKK Ücretleri
7 -1.593 -1.451
Denetim Ücretleri
7 -7.892 -5.396
Kurul Ücretleri
7 -193 -211
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.542 -1.898
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -9.812 -8.145
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-51.854 -50.461
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
242.345 -255.028
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
242.345 -255.028
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
242.345 -255.028
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828607
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