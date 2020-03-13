***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI97.599 4.075Net Dönem Karı (Zararı)242.345 -255.028NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-488.494 215.130Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -10.441 -16.794Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 -478.053 231.924İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER314.498 -8.806Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-555 -6.335Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.823 -2.471İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler312.230FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR68.349 -48.704Alınan Temettü18.809 35.985Alınan Faiz10 10.441 16.794FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-133.178 2.601Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8 64.057 170.290Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit8 -197.235 -167.689YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.579 6.676NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.579 6.676DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 43.104 36.428DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 7.525 43.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.524 2.077Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri5 47.998 52.325Takas Alacakları5 5.001 41.027Diğer Alacaklar5 3.647 3.092Finansal Varlıklar14 955.551 804.210TOPLAM VARLIKLAR1.014.721 902.731YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 7.963 5.140TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.963 5.140TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.006.758 897.591Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)897.591 1.150.018Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)242.345 -255.028Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 64.057 170.290Katılma Payı İade Tutarı (-)8 -197.235 -167.689TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.006.758 897.591Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 10.441 16.794Temettü Gelirleri10 18.809 35.985Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -82.274 68.454Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 331.039 -338.612Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 16.184 12.812ESAS FAALİYET GELİRLERİ294.199 -204.567Yönetim Ücretleri7 -29.577 -31.087Saklama Ücretleri7 -1.245 -2.273MKK Ücretleri7 -1.593 -1.451Denetim Ücretleri7 -7.892 -5.396Kurul Ücretleri7 -193 -211Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -1.542 -1.898Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -9.812 -8.145ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-51.854 -50.461ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)242.345 -255.028NET DÖNEM KARI (ZARARI)242.345 -255.028DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)242.345 -255.028http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828607BIST