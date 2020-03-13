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***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

13.03.2020 14:37
GÜNCEL HABERLER



***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
488.927 5.685.838
Net Dönem Karı (Zararı)
2.392.848 1.811.653
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.107.810 5.095.359
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -443.185 -329.058
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -2.664.625 5.424.417
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
460.001 -2.084.749
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
885.136 -726.735
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-782.991 -1.358.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
357.856
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-254.961 4.822.263
Alınan Temettü
300.703 534.517
Alınan Faiz
10 443.185 329.058
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-487.791 -5.686.589
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 1.000.000 400.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 -1.487.791 -6.086.589
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.136 -751
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.136 -751
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.677 3.428
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.813 2.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.813 2.677
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.545.864 2.360.986
Takas Alacakları
5 1.663.244 2.548.380
Finansal Varlıklar
14 12.139.826 10.318.638
TOPLAM VARLIKLAR
16.352.747 15.230.681
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 1.559.229 2.347.638
Diğer Borçlar
5 26.551 21.133
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.585.780 2.368.771
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
14.766.967 12.861.910


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.861.910 16.736.846
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.392.848 1.811.653
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 1.000.000 400.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -1.487.791 -6.086.589
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
14.766.967 12.861.910


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 443.185 329.058
Temettü Gelirleri
10 300.703 534.517
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.445.692 2.332.218
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 658.559 -956.844
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.848.139 2.238.949
Yönetim Ücretleri
7 -209.672 -216.259
Saklama Ücretleri
7 -20.469 -21.428
MKK Ücretleri
7 -1.593 -1.451
Denetim Ücretleri
7 -7.892 -5.396
Kurul Ücretleri
7 -2.780 -5.411
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -199.050 -168.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -9.809 -8.513
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-451.265 -427.296
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.396.874 1.811.653
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-4.026
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.392.848 1.811.653
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.392.848 1.811.653



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828620


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