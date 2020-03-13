***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI488.927 5.685.838Net Dönem Karı (Zararı)2.392.848 1.811.653NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.107.810 5.095.359Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -443.185 -329.058Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 -2.664.625 5.424.417İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER460.001 -2.084.749Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler885.136 -726.735Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-782.991 -1.358.014İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler357.856FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-254.961 4.822.263Alınan Temettü300.703 534.517Alınan Faiz10 443.185 329.058FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-487.791 -5.686.589Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8 1.000.000 400.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit8 -1.487.791 -6.086.589YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.136 -751NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.136 -751DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.677 3.428DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.813 2.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 3.813 2.677Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri5 2.545.864 2.360.986Takas Alacakları5 1.663.244 2.548.380Finansal Varlıklar14 12.139.826 10.318.638TOPLAM VARLIKLAR16.352.747 15.230.681YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.559.229 2.347.638Diğer Borçlar5 26.551 21.133TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.585.780 2.368.771TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)14.766.967 12.861.910Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)12.861.910 16.736.846Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.392.848 1.811.653Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 1.000.000 400.000Katılma Payı İade Tutarı (-)8 -1.487.791 -6.086.589TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)14.766.967 12.861.910Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 443.185 329.058Temettü Gelirleri10 300.703 534.517Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.445.692 2.332.218Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 658.559 -956.844ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.848.139 2.238.949Yönetim Ücretleri7 -209.672 -216.259Saklama Ücretleri7 -20.469 -21.428MKK Ücretleri7 -1.593 -1.451Denetim Ücretleri7 -7.892 -5.396Kurul Ücretleri7 -2.780 -5.411Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -199.050 -168.838Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -9.809 -8.513ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-451.265 -427.296ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.396.874 1.811.653FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-4.026NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.392.848 1.811.653DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.392.848 1.811.653http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828620BIST