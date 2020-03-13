***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI189.197 -184.762Net Dönem Karı (Zararı)-16.984 30.084NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER172.267 -144.610Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -18.844 -133.961Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 191.111 -10.649İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER15.070 -214.846Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-218.082Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.205 3.236İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12.865FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR170.353 -329.372Alınan Temettü10.649Alınan Faiz10 18.844 133.961FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-122.866 187.937Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8 1.249.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit8 -122.866 -1.061.063YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)66.331 3.175NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)66.331 3.175DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.175DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 69.506 3.175Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 69.506 3.175Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri5 14.106 218.082TOPLAM VARLIKLAR83.612 221.257YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 5.441 3.236TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.441 3.236TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)78.171 218.021Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)218.021Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-16.984 30.084Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8 1.249.000Katılma Payı İade Tutarı (-)8 -122.866 -1.061.063TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)78.171 218.021Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 18.844 133.961Temettü Gelirleri10 10.649Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -18.233 -23.534Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 12.865ESAS FAALİYET GELİRLERİ13.476 121.076Yönetim Ücretleri7 -4.129 -20.841Saklama Ücretleri7 -196 -2.875MKK Ücretleri7 -6.089Denetim Ücretleri7 -7.893 -5.333Kurul Ücretleri7 -9 -219Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -1.965 -13.125Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -10.179 -7.783ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-30.460 -50.176ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-16.984 70.900FİNANSMAN GİDERLERİ (-)13 -40.816NET DÖNEM KARI (ZARARI)-16.984 30.084DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-16.984 30.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828621BIST