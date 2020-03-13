***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
13.03.2020 14:37
***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
189.197 -184.762
Net Dönem Karı (Zararı)
-16.984 30.084
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
172.267 -144.610
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -18.844 -133.961
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 191.111 -10.649
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
15.070 -214.846
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-218.082
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.205 3.236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.865
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
170.353 -329.372
Alınan Temettü
10.649
Alınan Faiz
10 18.844 133.961
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-122.866 187.937
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 1.249.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 -122.866 -1.061.063
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.331 3.175
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.331 3.175
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.175
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 69.506 3.175
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 69.506 3.175
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 14.106 218.082
TOPLAM VARLIKLAR
83.612 221.257
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 5.441 3.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.441 3.236
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
78.171 218.021
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
218.021
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-16.984 30.084
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 1.249.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -122.866 -1.061.063
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
78.171 218.021
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 18.844 133.961
Temettü Gelirleri
10 10.649
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -18.233 -23.534
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 12.865
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.476 121.076
Yönetim Ücretleri
7 -4.129 -20.841
Saklama Ücretleri
7 -196 -2.875
MKK Ücretleri
7 -6.089
Denetim Ücretleri
7 -7.893 -5.333
Kurul Ücretleri
7 -9 -219
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.965 -13.125
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -10.179 -7.783
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-30.460 -50.176
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.984 70.900
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
13 -40.816
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.984 30.084
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.984 30.084
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828621
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