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***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

13.03.2020 14:50
GÜNCEL HABERLER



***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
267.925 194.168
Net Dönem Karı (Zararı)
370.794 235.694
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-780.936 -281.258
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -339.475 -279.095
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -441.461 -2.163
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
336.635 -39.363
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
220 -37.504
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.208 -1.859
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
334.207
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-73.507 -84.927
Alınan Temettü
1.957
Alınan Faiz
10 339.475 279.095
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-493.360 -97.322
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 -594.115 -349.805
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 100.755 252.483
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-225.435 96.846
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-225.435 96.846
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 540.295 443.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 314.860 540.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.768 2.944
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5 379.566 81.739
Takas Alacakları
5 312.092 537.351
Diğer Alacaklar
5 3.076 3.296
Finansal Varlıklar
14 994.894 1.187.424
TOPLAM VARLIKLAR
1.692.396 1.812.754
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 9.740 7.532
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.740 7.532
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.682.656 1.805.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.805.222 1.666.850
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
370.794 235.694
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
-594.115 -349.805
Katılma Payı İade Tutarı (-)
100.755 252.483
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.682.656 1.805.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 339.475 279.095
Temettü Gelirleri
10 1.957
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -239.034 251.772
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 336.164 -233.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 15.676 13.577
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
454.238 311.334
Yönetim Ücretleri
7 -55.970 -51.185
Saklama Ücretleri
7 -2.422 -3.148
MKK Ücretleri
7 -3.186 -2.903
Denetim Ücretleri
7 -7.892 -5.396
Kurul Ücretleri
7 -374 -346
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -3.422 -4.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -10.178 -8.155
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-83.444 -75.640
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
370.794 235.694
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
370.794 235.694
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
370.794 235.694



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828676


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