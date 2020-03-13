***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI267.925 194.168Net Dönem Karı (Zararı)370.794 235.694NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-780.936 -281.258Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -339.475 -279.095Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 -441.461 -2.163İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER336.635 -39.363Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler220 -37.504Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.208 -1.859İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler334.207FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-73.507 -84.927Alınan Temettü1.957Alınan Faiz10 339.475 279.095FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-493.360 -97.322Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8 -594.115 -349.805Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit8 100.755 252.483YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-225.435 96.846NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-225.435 96.846DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 540.295 443.449DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 314.860 540.295Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.768 2.944Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri5 379.566 81.739Takas Alacakları5 312.092 537.351Diğer Alacaklar5 3.076 3.296Finansal Varlıklar14 994.894 1.187.424TOPLAM VARLIKLAR1.692.396 1.812.754YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 9.740 7.532TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)9.740 7.532TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.682.656 1.805.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.805.222 1.666.850Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)370.794 235.694Katılma Payı İhraç Tutarı (+)-594.115 -349.805Katılma Payı İade Tutarı (-)100.755 252.483TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.682.656 1.805.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 339.475 279.095Temettü Gelirleri10 1.957Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -239.034 251.772Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 336.164 -233.110Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 15.676 13.577ESAS FAALİYET GELİRLERİ454.238 311.334Yönetim Ücretleri7 -55.970 -51.185Saklama Ücretleri7 -2.422 -3.148MKK Ücretleri7 -3.186 -2.903Denetim Ücretleri7 -7.892 -5.396Kurul Ücretleri7 -374 -346Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -3.422 -4.507Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -10.178 -8.155ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-83.444 -75.640ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)370.794 235.694NET DÖNEM KARI (ZARARI)370.794 235.694DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)370.794 235.694http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828676BIST