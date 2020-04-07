***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaAN1_Fon Gider Bilgileri _1. 3 Aylık BildirimGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.951,2 % 0,12Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri528,88 % 0,03Fon Yönetim Ücreti12.431,59 % 0,75Hisse Senedi Komisyonu418,39 % 0,03Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu357,85 % 0,02Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,02Türev Araçlar Komisyonu114,32 % 0,01Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler119,46 % 0,01TOPLAM GİDERLER16.189,79 % 0,97DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.661.441,26 % 1,95http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835906BIST