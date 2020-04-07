***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2020 15:57
***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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AN1_Fon Gider Bilgileri _1. 3 Aylık Bildirim
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.951,2 % 0,12
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
528,88 % 0,03
Fon Yönetim Ücreti
12.431,59 % 0,75
Hisse Senedi Komisyonu
418,39 % 0,03
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
357,85 % 0,02
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
114,32 % 0,01
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
119,46 % 0,01
TOPLAM GİDERLER
16.189,79 % 0,97
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.661.441,26 % 1,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835906
BIST
16:3194.697
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 2.625,92
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
93.174
16:316,7565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0244
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
16:317,3754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0568
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3754
En Düşük
7,2810
16:31357,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -4,35
|Açılış
|: 357,65
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|153.812.654
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.291.335
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.107.351
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|240.426
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|166.698
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|THYAO
|9,86
|1.133.531.915
|% 7,52
|
|GARAN
|8,01
|839.857.254
|% 3,22
|
|ASELS
|24,48
|700.348.228
|% 3,29
|
|PETKM
|3,50
|576.936.756
|% 1,45
|
|SASA
|9,68
|497.601.092
|% 4,54
|
|YKBNK
|1,93
|361.153.596
|% 3,21
|
|PETKM
|3,50
|576.936.756
|% 1,45
|
|TSKB
|0,94
|116.683.353
|% 1,08
|
|THYAO
|9,86
|1.133.531.915
|% 7,52
|
|GARAN
|8,01
|839.857.254
|% 3,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3074
|8,3490
|% 0,54
|
|Frank
|6,9268
|6,9686
|% 0,45
|
|Riyal
|1,7878
|1,7967
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.650
|-12,95
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-4,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,24
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,84
|33,84
|0,79
|
Seans Raporu
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