***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFYF_Fon Gider Bilgileri _1. 3 Aylık BildirimGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.951,2 % 0,01Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.091,89 % 0,03Fon Yönetim Ücreti56.635,15 % 0,38Hisse Senedi Komisyonu36.198,57 % 0,24Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0Türev Araçlar Komisyonu31.610,58 % 0,21Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.649,68 % 0,01TOPLAM GİDERLER133.405,17 % 0,9DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.818.195,15 % 1,8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835907BIST