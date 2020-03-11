***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarErcan GÜNER 12.11.2015 2014-Halen Fokus Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür 2008-2013 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.-Hisse Senedi ve Korumalı Fonlar Direktörü 24 SPF İleri Düzey- Türev AraçlarBurak İhsan ÇETİNÇEKER STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 11 İleri Düzey- Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827185BIST