***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.05.2020 18:00
***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASA Fon İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843099
BIST
17:5098.582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -155,72
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
17:507,1941
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1199
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
17:507,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1052
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
17:50390,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,92
|Açılış
|: 390,36
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.709.900
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.769.483
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|634.858
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|205.382
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|324.761.205
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,28
|327.655.584
|% -9,82
|
|DEVA
|14,60
|53.662.350
|% -8,92
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KRONT
|22,38
|24.111.850
|% -7,83
|
|KRDMD
|2,48
|943.720.250
|% 9,73
|
|GARAN
|8,09
|625.167.741
|% -0,61
|
|TSPOR
|5,60
|553.926.993
|% -2,27
|
|GUSGR
|3,22
|526.674.207
|% 8,42
|
|KOZAA
|12,43
|505.796.241
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|943.720.250
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,22
|526.674.207
|% 8,42
|
|KARSN
|1,85
|295.535.226
|% 6,94
|
|GSRAY
|2,60
|373.948.916
|% -2,26
|
|YKBNK
|2,10
|260.012.477
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8426
|8,8869
|% 0,74
|
|Frank
|7,3316
|7,3758
|% 1,14
|
|Riyal
|1,9067
|1,9162
|% 1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|-15,41
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.496
|2.548
|7,50
|
|Tam
|2.569
|2.614
|11,80
|
|Yarım
|1.254
|1.278
|5,70
|
|Çeyrek
|625
|639
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|14,98
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|29,88
|29,88
|-1,09
|