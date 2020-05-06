***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.05.2020 18:15
***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FPR Fon İzahname Değişikliği Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843118
BIST
17:5998.624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -113,84
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
17:597,1861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1119
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
17:597,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1002
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
17:59390,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,38
|Açılış
|: 390,83
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.719.733
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|276.894
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|599.819
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|242.887
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|662.351
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.185.637
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,37
|336.640.032
|% -8,94
|
|DEVA
|14,62
|54.707.774
|% -8,80
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|MAALT
|75,60
|24.703.950
|% -7,86
|
|KRDMD
|2,48
|944.026.755
|% 9,73
|
|GARAN
|8,09
|650.434.028
|% -0,61
|
|TSPOR
|5,29
|573.264.992
|% -7,68
|
|GUSGR
|3,21
|532.755.916
|% 8,08
|
|KOZAA
|12,45
|516.702.844
|% 4,45
|
|KRDMD
|2,48
|944.026.755
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,21
|532.755.916
|% 8,08
|
|KARSN
|1,85
|304.667.796
|% 6,94
|
|GSRAY
|2,57
|381.521.087
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,10
|268.019.463
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8627
|8,9072
|% 0,97
|
|Frank
|7,3438
|7,3881
|% 1,30
|
|Riyal
|1,9092
|1,9187
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|-15,62
|
|Altın Gr.
|389
|390
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.492
|2.544
|3,80
|
|Tam
|2.565
|2.610
|8,00
|
|Yarım
|1.252
|1.276
|3,90
|
|Çeyrek
|624
|638
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|14,98
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
|
|B. Petrol
|29,62
|29,62
|-1,35
|