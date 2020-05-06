***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.05.2020 18:22
***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FYF İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843126
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,06
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,1808
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1066
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
18:057,7617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0918
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
18:05389,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,47
|Açılış
|: 389,92
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|16.719.733
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|599.819
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.770.882
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|665.915
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.307.403
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,20
|580.736.874
|% -9,25
|
|SALIX
|6,20
|78.105
|% -9,09
|
|DEVA
|14,65
|55.462.538
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,44
|340.211.335
|% -8,26
|
|KRDMD
|2,48
|955.676.367
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|686.371.115
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,20
|580.736.874
|% -9,25
|
|GUSGR
|3,19
|544.321.215
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,43
|524.998.853
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|955.676.367
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|544.321.215
|% 7,41
|
|KARSN
|1,84
|317.158.350
|% 6,36
|
|GSRAY
|2,57
|384.037.676
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,11
|279.660.384
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8635
|8,9080
|% 0,98
|
|Frank
|7,3447
|7,3890
|% 1,32
|
|Riyal
|1,9087
|1,9183
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-17,43
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.496
|2.548
|8,00
|
|Tam
|2.569
|2.615
|12,30
|
|Yarım
|1.254
|1.278
|6,00
|
|Çeyrek
|625
|639
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,95
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,47
|0,05
|
|B. Petrol
|29,76
|29,76
|-1,21
|