***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.06.2020 16:22
***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ASA İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849886
BIST
17:42109.563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -458,42
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
17:426,7953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0300
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7953
En Düşük
6,7485
17:427,6762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0450
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
17:42370,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,41
|Açılış
|: 370,21
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,40
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.905.481
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.880.647
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.310.958
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|26.072.196
|% 9,97
|
|YONGA
|26,80
|319.968
|% 9,93
|
|KRGYO
|3,42
|91.256.708
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|GYHOL
|24,96
|21.386.387
|% -4,73
|
|GARAN
|8,27
|1.231.999.382
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,72
|966.115.627
|% 4,88
|
|THYAO
|12,66
|664.800.910
|% -0,47
|
|ASELS
|31,52
|595.179.618
|% -1,13
|
|PETKM
|3,77
|538.414.698
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,72
|966.115.627
|% 4,88
|
|GARAN
|8,27
|1.231.999.382
|% -0,24
|
|GSRAY
|3,64
|517.934.024
|% 4,30
|
|PETKM
|3,77
|538.414.698
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|160.284.013
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5865
|8,6296
|% 0,49
|
|Frank
|7,0723
|7,1149
|% 1,02
|
|Riyal
|1,8046
|1,8136
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|9,58
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,39
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.431
|-16,70
|
|Tam
|2.469
|2.498
|-21,00
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-10,20
|
|Çeyrek
|602
|610
|-5,20
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,58
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|40,97
|40,97
|-1,33
|
Seans Raporu
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17:53AKENR
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 353, 873 adet işlem
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17:52AVOD
Yüzde -4.07 oranında düşüşle 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 170, 365 adet işlem
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17:51ALYAG
Yüzde -9.63 oranında düşüşle 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 156, 270 adet işlem
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17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAA, TOASO
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -405, 25 kaybederek (% -0.39 ) 102, 649