***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 12:16
***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu_AN1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817900
BIST
14:12120.767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -248,02
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
14:126,0050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0113
|Açılış
|: 6,0010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
14:126,5808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0078
|Açılış
|: 6,5670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
14:12303,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,16
|Açılış
|: 303,53
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,10
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|34.586.616
|% 19,92
|
|TSPOR
|3,69
|372.352.256
|% 16,40
|
|SAYAS
|3,13
|3.851.762
|% 14,65
|
|DESA
|5,84
|31.701.993
|% 13,62
|
|RYGYO
|11,73
|133.721.671
|% 13,44
|
|DOKTA
|47,58
|48.551.805
|% -12,62
|
|LINK
|29,18
|2.430.712
|% -12,37
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|IZTAR
|3,00
|602.520
|% -9,37
|
|GYHOL
|26,60
|6.041.982
|% -8,90
|
|THYAO
|14,41
|970.811.901
|% -0,41
|
|TSPOR
|3,69
|372.352.256
|% 16,40
|
|SASA
|9,61
|288.921.727
|% 4,23
|
|GARAN
|11,92
|229.842.592
|% -0,42
|
|GUSGR
|2,84
|215.229.954
|% 0,35
|
|IHLGM
|1,30
|208.902.281
|% 5,69
|
|EKGYO
|1,69
|206.894.083
|% 0,60
|
|MNDRS
|1,64
|179.002.251
|% 9,33
|
|TSPOR
|3,69
|372.352.256
|% 16,40
|
|GUSGR
|2,84
|215.229.954
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7339
|7,7726
|% 0,06
|
|Frank
|6,1139
|6,1507
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5951
|1,6031
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,17
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.042
|1,00
|
|Tam
|2.001
|2.052
|1,14
|
|Yarım
|967
|992
|0,55
|
|Çeyrek
|485
|496
|0,28
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,19
|54,19
|-0,26
|