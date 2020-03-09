***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 11:40
***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu_AN1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825317
BIST
12:19106.089
En Yüksek
|Değişim
|: -3,20%
|| -3.511,18
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
12:196,1030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
12:196,9484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0641
|Açılış
|: 6,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
12:19327,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,44
|Açılış
|: 327,29
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,88
|35.693.801
|% 9,60
|
|DEVA
|10,29
|89.562.002
|% 6,85
|
|KAREL
|14,87
|11.276.760
|% 5,84
|
|SELEC
|6,70
|7.599.655
|% 4,69
|
|OYAYO
|6,61
|6.093.440
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,48
|5.662.043
|% -10,04
|
|IZMDC
|9,30
|1.713.431
|% -9,27
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|POLTK
|67,30
|4.863
|% -8,44
|
|THYAO
|10,80
|403.691.484
|% -3,05
|
|ASELS
|28,72
|294.378.337
|% -3,75
|
|GARAN
|9,63
|150.127.142
|% -3,99
|
|PETKM
|3,46
|120.638.195
|% -2,26
|
|YKBNK
|2,34
|107.754.629
|% -3,70
|
|IHLGM
|1,33
|80.303.756
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,34
|107.754.629
|% -3,70
|
|ODAS
|2,00
|89.674.928
|% -3,38
|
|KARSN
|1,81
|77.425.518
|% -2,16
|
|EKGYO
|1,40
|56.564.500
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9796
|8,0197
|% 0,88
|
|Frank
|6,5265
|6,5658
|% 1,06
|
|Riyal
|1,6197
|1,6279
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-4,59
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,85
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|36,18
|36,18
|-9,09
|