***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2020 17:11
***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu_AN1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843706
BIST
16:5997.801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -597,39
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.791
16:597,1337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0409
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
16:597,7386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0490
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
16:59393,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,90
|Açılış
|: 393,75
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|KUTPO
|15,97
|6.026.200
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.560.214
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|6.001.397
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.573.858
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,26
|239.305.909
|% -7,60
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|KRDMD
|2,49
|985.694.041
|% -4,23
|
|GARAN
|7,94
|697.244.388
|% -1,00
|
|ISFIN
|3,49
|575.337.004
|% 4,49
|
|HALKB
|5,34
|566.459.430
|% 2,89
|
|AFYON
|2,85
|566.199.139
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,49
|985.694.041
|% -4,23
|
|AFYON
|2,85
|566.199.139
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,10
|383.668.790
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,49
|575.337.004
|% 4,49
|
|IHLGM
|1,11
|170.609.065
|% 4,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7962
|8,8403
|% 0,27
|
|Frank
|7,3066
|7,3506
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8932
|1,9027
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|0,52
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,14
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.576
|7,20
|
|Tam
|2.593
|2.643
|7,30
|
|Yarım
|1.266
|1.292
|3,60
|
|Çeyrek
|631
|646
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,51
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,55
|3,56
|0,04
|
|B. Petrol
|29,95
|29,95
|0,49
|
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