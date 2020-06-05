***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 16:16
***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ASA Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849479
BIST
17:33110.223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 686,44
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:336,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0344
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7872
En Düşük
6,7351
17:337,6776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:33365,68
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -6,46
|Açılış
|: 365,68
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
365,48
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.610.706
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|280.158
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.859.792
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.566.383
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|17.374.526
|% -9,84
|
|IZTAR
|4,95
|6.187.839
|% -6,95
|
|GARAN
|8,25
|1.300.180.404
|% 1,35
|
|THYAO
|12,72
|832.486.762
|% 1,03
|
|TUPRS
|89,55
|543.364.330
|% 3,47
|
|ASELS
|31,86
|416.050.954
|% 0,57
|
|PETKM
|3,79
|400.049.759
|% -1,81
|
|GARAN
|8,25
|1.300.180.404
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,65
|246.017.893
|% -0,60
|
|PETKM
|3,79
|400.049.759
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,33
|131.097.260
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,24
|115.307.457
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5956
|8,6387
|% 1,37
|
|Frank
|7,0119
|7,0542
|% -0,37
|
|Riyal
|1,8014
|1,8104
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-37,70
|
|Altın Gr.
|366
|366
|-5,82
|
|Cumhuriyet
|2.378
|2.408
|-39,30
|
|Tam
|2.448
|2.475
|-44,10
|
|Yarım
|1.194
|1.210
|-19,70
|
|Çeyrek
|597
|605
|-9,90
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,32
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|1,97
|