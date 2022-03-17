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***FPR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

17.03.2022 11:59
***FPR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


***FPR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [FPR]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Strateji  Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 17/03/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.                                                                        Eski Fon Ünvanı                                                           Yeni Fon Ünvanı FPR Strateji Portföy Forest Serbest FonStrateji Portföy Forest Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011011


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GZNMI 27,34 63.220.017 % 8,41  
AYEN 11,84 72.621.142 % 7,93  
CMBTN 201,90 10.870.344 % 7,62  
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Euro 16,2337 16,2769 % 0,78  
Sterlin 19,2975 19,3943 % 0,79  
Frank 15,5669 15,6606 % 0,69  
Riyal 3,9037 3,9233 % 0,58  
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12:53 Alış Satış %  
Altın Gr. 918 918 13,29  
Cumhuriyet 6.066 6.158 56,00  
Tam 6.046 6.197 62,47  
Yarım 2.922 2.997 30,22  
Çeyrek 1.466 1.499 15,11  
Gümüş.Ons 25,36 25,40 0,29  
Gümüş Gr. 11,96 11,98 0,19  
Seans Raporu 12:53
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