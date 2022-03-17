***FPR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
17.03.2022 11:59
***FPR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [FPR]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 17/03/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı FPR Strateji Portföy Forest Serbest FonStrateji Portföy Forest Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011011
BIST
12:542.120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 30,84
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.128
En Düşük
2.104
12:5414,7236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1081
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7236
En Düşük
14,5578
12:5416,2683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1178
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2780
En Düşük
16,0709
12:54917,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 12,57
|Açılış
|: 917,19
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
918,46
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler12:53
|YEOTK
|62,75
|7.839.546
|% 9,99
|
|IEYHO
|0,82
|18.223.425
|% 9,33
|
|GZNMI
|27,34
|63.220.017
|% 8,41
|
|AYEN
|11,84
|72.621.142
|% 7,93
|
|CMBTN
|201,90
|10.870.344
|% 7,62
|
|PKENT
|393,30
|87.225.572
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|44.650.814
|% -9,96
|
|ORMA
|27,70
|11.385
|% -4,15
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|DIRIT
|3,33
|3.124
|% -3,76
|
|EREGL
|35,24
|1.701.425.174
|% 2,80
|
|KRDMD
|14,87
|1.662.892.071
|% 3,34
|
|THYAO
|27,84
|1.206.317.341
|% 0,51
|
|GARAN
|11,92
|1.007.269.568
|% 0,51
|
|FROTO
|300,50
|838.476.909
|% 4,89
|
|DOHOL
|3,47
|470.772.549
|% 5,79
|
|KRDMD
|14,87
|1.662.892.071
|% 3,34
|
|EKGYO
|2,26
|227.781.396
|% 1,35
|
|GARAN
|11,92
|1.007.269.568
|% 0,51
|
|YKBNK
|3,85
|306.481.884
|% 1,32
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7106
|14,7322
|% 0,80
|
|Euro
|16,2337
|16,2769
|% 0,78
|
|Sterlin
|19,2975
|19,3943
|% 0,79
|
|Frank
|15,5669
|15,6606
|% 0,69
|
|Riyal
|3,9037
|3,9233
|% 0,58
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|918
|918
|13,29
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|56,00
|
|Tam
|6.046
|6.197
|62,47
|
|Yarım
|2.922
|2.997
|30,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|15,11
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|0,19
|