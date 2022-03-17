***FPR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
17.03.2022 13:24
***FPR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [FPR]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 01/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı FPR Strateji Portföy Forest Serbest FonStrateji Portföy Forest Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011016
BIST
14:192.125
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 36,24
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.128
En Düşük
2.104
14:1914,7998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1843
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
14:1916,3916
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,2411
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3916
En Düşük
16,0709
14:19924,06
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 19,37
|Açılış
|: 924,06
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
925,24
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler14:19
|GZNMI
|27,74
|68.798.715
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.180.467
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.165.181
|% 9,97
|
|IEYHO
|0,82
|18.326.745
|% 9,33
|
|AYEN
|11,95
|83.537.001
|% 8,93
|
|PKENT
|393,30
|97.804.163
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|45.853.033
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,84
|18.843.590
|% -4,05
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|EREGL
|35,52
|1.991.568.835
|% 3,62
|
|KRDMD
|14,92
|1.949.209.132
|% 3,68
|
|THYAO
|27,90
|1.545.170.293
|% 0,72
|
|GARAN
|11,93
|1.422.696.296
|% 0,59
|
|FROTO
|300,30
|972.686.199
|% 4,82
|
|DOHOL
|3,47
|571.299.439
|% 5,79
|
|KRDMD
|14,92
|1.949.209.132
|% 3,68
|
|GARAN
|11,93
|1.422.696.296
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,86
|454.520.057
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,27
|265.227.325
|% 1,79
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|17,85
|
|Altın Gr.
|919
|919
|14,03
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|72,00
|
|Tam
|6.051
|6.204
|69,68
|
|Yarım
|2.925
|3.001
|33,71
|
|Çeyrek
|1.467
|1.500
|16,85
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,18
|
|B. Petrol
|103
|103
|4,64
|
Seans Raporu
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