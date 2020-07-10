***FPREP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.07.2020 09:22
***FPREP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun katılma belgeleri, FPREP.F1 kodu ile 10/07/2019 tarihinden (BUGÜN) itibaren Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında (NYİP) işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 1.103,6 TL). NYİP'te yalnızca nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir. NYİP'te işlem gören fonlarda alım veya satım emrini Borsa Sistemi'ne iletmek üzere alan üye söz konusu emri Borsa'ya iletmeden önce emri veren müşterisinin nitelikli yatırımcı olduğunu tespit/teyit etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan hukuki ve maddi sorumluluk ilgili üyeye ait olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858540
BIST
10:39114.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -1.417,19
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
10:396,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8682
En Düşük
6,8563
10:397,7480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7659
En Düşük
7,7277
10:39397,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,53
|Açılış
|: 397,42
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|2.109.493
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|DITAS
|25,22
|2.843.948
|% 6,41
|
|BJKAS
|3,62
|91.512.942
|% 4,93
|
|EKIZ
|10,79
|1.227.978
|% 4,86
|
|TSPOR
|6,24
|2.035.856
|% -9,96
|
|SEKUR
|6,53
|202.443
|% -9,93
|
|PEKGY
|8,67
|10.111.912
|% -9,88
|
|VKFYO
|5,67
|1.823.093
|% -9,86
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|GARAN
|7,82
|241.266.663
|% -1,14
|
|THYAO
|11,65
|219.982.482
|% 0,87
|
|SISE
|6,31
|201.184.176
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
|
|ASELS
|31,62
|159.979.667
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
|
|TSKB
|1,23
|89.178.210
|% -1,60
|
|ODAS
|2,61
|97.335.656
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,29
|79.089.150
|% -1,72
|
|SISE
|6,31
|201.184.176
|% -1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6153
|8,6585
|% -0,12
|
|Frank
|7,2552
|7,2989
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-3,21
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.577
|2.599
|-5,50
|
|Tam
|2.653
|2.667
|-5,60
|
|Yarım
|1.289
|1.305
|-2,80
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,61
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|-0,73
|