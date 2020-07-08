***FPREP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***FPREP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [FPREP]TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamızın 08/07/2020 tarihli kararı çerçevesinde, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu olduğu Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonunun (Fon) katılma payları Kotasyon Yönergesi'nin 16'ncı maddesi uyarınca kota alınmış olup, katılma payları "FPREP.F1" koduyla 10/07/2020 tarihinden itibaren Borsamız Pay Piyasası Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında (NYİP) işlem görmeye başlayacaktır.Fon katılma paylarının 10/07/2020 tarihinde işlem görmeye başlayabilmesi için fon birim pay değerinin kurucu tarafından 09/07/2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması gerekmektedir.NYİP'de fon katılma payları için sürekli işlem yöntemi uygulanacaktır. Fon katılma payları Borsa'da işlem görmeye başlamadan önce kurucu ve/veya ilgili portföy yönetim şirketi tarafından belirlenen ve KAP'ta duyurulan fon pay birim değeri Borsa'da ilk işlem gününde baz fiyat olarak alınır. Sonraki günlerde fiyat piyasada geçerli olan yöntem ile belirlenir. Fon katılma payları için maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak uygulanır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857415BIST