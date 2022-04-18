***FPREP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
18.04.2022 12:20
***FPREP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 12/05/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU ESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI
FPREP Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. RE-PIE Gayrimenkul Yatırım Fonu RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Fırsat Gayrimenkul Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021442
BIST
12:282.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,14
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
12:2814,6483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0160
|Açılış
|: 14,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6498
En Düşük
14,6093
12:2815,8198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0066
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
12:28938,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 9,71
|Açılış
|: 938,79
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,16
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler12:28
|OYYAT
|59,50
|3.953.180
|% 9,98
|
|OYAYO
|6,99
|4.220.481
|% 9,91
|
|MEPET
|3,48
|19.881.033
|% 9,43
|
|YKSLN
|9,47
|49.445.461
|% 9,10
|
|KENT
|231,80
|343.528
|% 8,07
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|KARYE
|16,23
|146.857.360
|% -6,02
|
|KAPLM
|56,10
|5.167.697
|% -4,75
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|ISGYO
|12,63
|54.359.087
|% -4,32
|
|GARAN
|14,04
|1.581.774.100
|% 1,01
|
|THYAO
|37,80
|1.319.076.513
|% 0,16
|
|KOZAL
|173,40
|961.539.248
|% 2,18
|
|YKBNK
|5,19
|899.350.670
|% 0,00
|
|ASELS
|27,84
|881.614.830
|% 1,09
|
|TSKB
|1,96
|374.888.925
|% 4,26
|
|YKBNK
|5,19
|899.350.670
|% 0,00
|
|ODAS
|2,39
|331.595.422
|% 3,02
|
|SKBNK
|1,21
|138.418.362
|% 2,54
|
|GARAN
|14,04
|1.581.774.100
|% 1,01
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6427
|14,6483
|% 0,11
|
|Euro
|15,8090
|15,8198
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,0099
|19,1052
|% -0,24
|
|Frank
|15,4588
|15,5519
|% 0,05
|
|Riyal
|3,8942
|3,9137
|% 0,10
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.993
|18,56
|
|Altın Gr.
|939
|939
|9,61
|
|Cumhuriyet
|6.211
|6.304
|63,00
|
|Tam
|6.184
|6.338
|66,16
|
|Yarım
|2.989
|3.066
|32,00
|
|Çeyrek
|1.499
|1.533
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,54
|