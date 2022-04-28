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***FPREP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği

28.04.2022 15:55
***FPREP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği


***FPREP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [FPREP]
Türkçe
Kod Değişikliği

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

İlgili Pazar
NİTELİKLİ YATIRIMCI İŞLEM PAZARI
Şirketin Eski Unvanı
FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş RE-PİE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Şirketin Yeni Unvanı
RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş FIRSAT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Eski Bülten Adı
FIBA PY RE-PIE GMYF
Yeni Bülten Adı
RE-PIE PY FIRSAT GMYF
Eski Kod
FPREP
Yeni Kod
RPFGY
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/06/2022
Açıklamalar

FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş RE-PİE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU'nun unvanının RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş FIRSAT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU olarak değişmesi nedeniyle Borsamız Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda işlem görmekte olan ilgili katılma belgelerinin bülten adı 12/05/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "RE-PIE PY FIRSAT GMYF" olarak mevcut "FPREP" işlem kodu 01/06/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "RPFGY" olarak değiştirilecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024798


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Tam 5.941 6.089 -37,82  
Yarım 2.872 2.946 -18,30  
Çeyrek 1.440 1.473 -9,15  
Gümüş.Ons 23,05 23,08 -0,24  
Gümüş Gr. 10,96 10,98 -0,13  
B. Petrol 105 105 -0,39  
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