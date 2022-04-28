***FPREP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği
28.04.2022 15:55
***FPREP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [FPREP]
Türkçe
Kod Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Pazar
NİTELİKLİ YATIRIMCI İŞLEM PAZARI
Şirketin Eski Unvanı
FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş RE-PİE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Şirketin Yeni Unvanı
RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş FIRSAT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Eski Bülten Adı
FIBA PY RE-PIE GMYF
Yeni Bülten Adı
RE-PIE PY FIRSAT GMYF
Eski Kod
FPREP
Yeni Kod
RPFGY
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/06/2022
Açıklamalar
FİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş RE-PİE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU'nun unvanının RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş FIRSAT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU olarak değişmesi nedeniyle Borsamız Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda işlem görmekte olan ilgili katılma belgelerinin bülten adı 12/05/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "RE-PIE PY FIRSAT GMYF" olarak mevcut "FPREP" işlem kodu 01/06/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "RPFGY" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024798
BIST
16:062.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,57
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
16:0614,7745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0339
|Açılış
|: 14,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
16:0615,5553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0712
|Açılış
|: 15,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5317
16:06897,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,32
|Açılış
|: 897,48
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler16:06
|SKBNK
|1,21
|226.585.930
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.369.003
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.480.373
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.823.410
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.254.728
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,89
|43.588.694
|% -7,93
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|DAGI
|3,38
|27.717.848
|% -5,59
|
|THYAO
|41,30
|4.564.902.764
|% 1,98
|
|GARAN
|15,01
|1.843.460.000
|% 0,27
|
|AKBNK
|9,08
|1.265.994.338
|% -0,77
|
|SISE
|17,94
|1.164.998.723
|% 0,67
|
|YKBNK
|4,97
|1.101.009.610
|% 0,40
|
|ALBRK
|1,29
|448.942.326
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,70
|785.532.571
|% 2,66
|
|YKBNK
|4,97
|1.101.009.610
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,21
|226.585.930
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,08
|1.265.994.338
|% -0,77
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7646
|14,7745
|% -0,23
|
|Euro
|15,5433
|15,5553
|% -0,46
|
|Sterlin
|18,3680
|18,4601
|% -0,82
|
|Frank
|15,1259
|15,2170
|% -0,61
|
|Riyal
|3,9349
|3,9547
|% -0,02
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-0,12
|
|Altın Gr.
|897
|897
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|5.973
|6.063
|-31,00
|
|Tam
|5.941
|6.089
|-37,82
|
|Yarım
|2.872
|2.946
|-18,30
|
|Çeyrek
|1.440
|1.473
|-9,15
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|-0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,39
|
Seans Raporu
16:06
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16:21ACSEL
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 45.30 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 028 adet işlem
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16:18ACSEL
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 44.90 lira fiyatla işlem gören hissede 452, 344 adet işlem
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16:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 83 kaybederek (% -0.35 ) 2, 201
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16:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, BOSSA, UFUK, ETILR, POLHO, TATGD, CASA, INVEO, GEDIK
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16:17
GSDDE, UFUK, NATEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında