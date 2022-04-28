***FPREP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***FPREP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [FPREP]TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarNİTELİKLİ YATIRIMCI İŞLEM PAZARIŞirketin Eski UnvanıFİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş RE-PİE GAYRİMENKUL YATIRIM FONUŞirketin Yeni UnvanıRE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş FIRSAT GAYRİMENKUL YATIRIM FONUEski Bülten AdıFIBA PY RE-PIE GMYFYeni Bülten AdıRE-PIE PY FIRSAT GMYFEski KodFPREPYeni KodRPFGYKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi01/06/2022AçıklamalarFİBA PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş RE-PİE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU'nun unvanının RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş FIRSAT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU olarak değişmesi nedeniyle Borsamız Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda işlem görmekte olan ilgili katılma belgelerinin bülten adı 12/05/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "RE-PIE PY FIRSAT GMYF" olarak mevcut "FPREP" işlem kodu 01/06/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "RPFGY" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024798BIST