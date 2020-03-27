***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi26/03/2020Karar Sayısı2020/19SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSORUMLULUK BEYANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832974BIST