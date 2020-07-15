***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.07.2020 02:04
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
6 AYLIK BİLDİRİM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 663,09 % 0,134508 % 0,000965 % 0,717313
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860010
BIST
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,57
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
18:056,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8679
En Düşük
6,8610
18:057,8402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0142
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8461
En Düşük
7,8192
18:05399,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,83
|Açılış
|: 399,30
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
400,03
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|PSDTC
|11,77
|9.631.349
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|5.002.718
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,60
|2.719.644
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|10.334.590
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|1.410.271
|% -8,00
|
|MAALT
|104,80
|37.515.939
|% -7,83
|
|BJKAS
|2,77
|55.645.234
|% -6,73
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% -1,13
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 3,08
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 1,98
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5954
|8,6385
|% 0,12
|
|Frank
|7,2736
|7,3174
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|0,66
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.645
|2.685
|-12,00
|
|Tam
|2.675
|2.687
|12,00
|
|Yarım
|1.298
|1.315
|5,90
|
|Çeyrek
|649
|658
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,32
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|0,02
|
|B. Petrol
|43,07
|43,07
|0,06
|
Seans Raporu
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