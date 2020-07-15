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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

15.07.2020 02:04
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

6 AYLIK BİLDİRİM
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 105.831,93 % 0,001307 % 0,021272 % 1.627,73762



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860004


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
MEGAP 5,94 5.002.718 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5954 8,6385 % 0,12  
Frank 7,2736 7,3174 % 0,27  
Riyal 1,8250 1,8341 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 0,10  
Altın Gr. 399 399 1,76  
Cumhuriyet 2.645 2.685 -12,00  
Tam 2.675 2.687 12,00  
Yarım 1.298 1.315 5,90  
Çeyrek 649 658 2,90  
Gümüş.Ons 19,22 19,25 0,01  
Gümüş Gr. 4,24 4,25 -0,00  
B. Petrol 43,14 43,14 0,24  
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