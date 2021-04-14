***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2021 19:22
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 1. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.114,31 % 0,03 % 0,009455 % 30,015497
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928256
BIST
11:441.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.417
En Düşük
1.407
11:448,0550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0157
|Açılış
|: 8,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0262
11:449,6646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0180
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
11:44451,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,58
|Açılış
|: 451,91
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler11:44
|MTRKS
|59,95
|173.261.255
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,48
|8.139.025
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,71
|6.506.580
|% 9,77
|
|VAKKO
|15,13
|51.677.101
|% 7,38
|
|SARKY
|16,05
|36.667.094
|% 6,86
|
|TKURU
|298,30
|1.301.483
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|9.152.339
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.129.360
|% -9,94
|
|KRTEK
|14,70
|8.390.760
|% -9,54
|
|GARAN
|7,26
|1.755.231.323
|% 3,86
|
|SASA
|47,00
|622.979.316
|% 0,99
|
|KRDMD
|7,63
|472.264.317
|% 3,11
|
|EREGL
|17,84
|411.553.823
|% 1,83
|
|TUREX
|17,73
|352.305.257
|% -8,18
|
|GARAN
|7,26
|1.755.231.323
|% 3,86
|
|YKBNK
|2,18
|284.298.936
|% 1,40
|
|KRDMD
|7,63
|472.264.317
|% 3,11
|
|TSKB
|1,35
|72.659.021
|% 1,50
|
|TRGYO
|3,70
|175.801.571
|% 5,71
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0507
|8,0550
|% -0,19
|
|Euro
|9,6583
|9,6646
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,0543
|11,1098
|% -0,21
|
|Frank
|8,6834
|8,7358
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1380
|2,1487
|% -0,29
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|9,98
|
|Altın Gr.
|451
|451
|0,97
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|0,00
|
|B. Petrol
|66,18
|66,18
|-0,40
|