***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2022 16:44
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070807
BIST
16:493.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 11,87
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.564
16:4918,5857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
16:4918,0477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
16:49998,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,52
|Açılış
|: 998,21
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler16:41
|KONTR
|90,75
|838.741.948
|% 10,00
|
|BNTAS
|6,27
|221.528.366
|% 10,00
|
|KRONT
|57,85
|37.148.369
|% 9,98
|
|ERCB
|46,72
|48.525.662
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|MARTI
|4,05
|93.735.722
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|921.385
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.394.686
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,94
|51.518.758
|% -8,56
|
|MOBTL
|2,65
|216.984.876
|% -7,67
|
|THYAO
|85,70
|3.753.917.404
|% -0,52
|
|PETKM
|14,76
|2.479.078.943
|% 1,37
|
|SASA
|85,65
|2.335.062.401
|% -0,12
|
|AKBNK
|13,06
|2.027.861.432
|% 2,11
|
|ASELS
|32,56
|1.922.441.640
|% -0,67
|
|EKGYO
|4,33
|1.503.450.794
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,26
|1.894.839.577
|% 2,61
|
|SKBNK
|1,74
|289.842.317
|% 1,75
|
|PETKM
|14,76
|2.479.078.943
|% 1,37
|
|ISCTR
|8,32
|1.351.678.148
|% 0,97
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5820
|18,5854
|% 0,05
|
|Euro
|18,0360
|18,0485
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,5192
|20,6221
|% 0,19
|
|Frank
|18,5525
|18,6642
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9292
|4,9539
|% 0,02
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-0,11
|
|Altın Gr.
|997
|998
|0,93
|
|Cumhuriyet
|6.689
|6.790
|-23,00
|
|Tam
|6.719
|6.769
|-12,00
|
|Yarım
|3.274
|3.309
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,42
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|-1,38
|
Seans Raporu
16:41
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