***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2023 16:49
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 1. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136865
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,86
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0289
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
18:0521,2089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1817
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,2569
En Düşük
20,9931
18:051.246,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,70
|Açılış
|: 1.246,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.259,91
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
|
|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
|
|THYAO
|133,40
|5.291.064.638
|% 0,30
|
|EREGL
|36,26
|3.079.691.436
|% 0,17
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|AKBNK
|18,29
|2.776.626.000
|% 2,46
|
|ASELS
|55,05
|2.689.659.645
|% 2,90
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,00
|1.114.326.837
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.968.537.863
|% 2,66
|
|SKBNK
|2,56
|402.125.785
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3093
|19,3133
|% 0,15
|
|Euro
|21,2005
|21,2089
|% 0,86
|
|Sterlin
|23,9867
|24,1069
|% 0,34
|
|Frank
|21,4345
|21,5636
|% 0,72
|
|Riyal
|5,1328
|5,1586
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|4,29
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|3,16
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.565
|8.640
|23,00
|
|Yarım
|4.183
|4.228
|11,00
|
|Çeyrek
|2.091
|2.114
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,64
|0,09
|
|B. Petrol
|86,89
|86,89
|1,28
|