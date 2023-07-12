***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2023 08:28
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 2. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170611
BIST
'
10:266.368
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 4,69
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.313
En Yüksek
6.377
10:2626,1406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0472
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2030
En Düşük
26,0480
10:2628,8300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0934
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
28,8728
En Düşük
28,3967
10:261.626,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,80
|Açılış
|: 1.626,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.630,39
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler10:26
|VKING
|46,42
|13.338.570
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,83
|28.267.071
|% 9,98
|
|OYAYO
|19,88
|15.670.430
|% 9,96
|
|DESA
|16,57
|45.189.114
|% 9,95
|
|FORTE
|60,30
|43.092.284
|% 9,94
|
|PRZMA
|30,46
|1.193.057
|% -9,99
|
|CANTE
|27,08
|191.032.496
|% -8,20
|
|IHAAS
|22,62
|16.245.675
|% -6,91
|
|UMPAS
|3,70
|12.606
|% -6,80
|
|YAYLA
|8,06
|20.000.877
|% -6,39
|
|AKBNK
|22,70
|1.495.401.010
|% 3,75
|
|YKBNK
|13,78
|1.385.612.688
|% 1,17
|
|ISCTR
|14,71
|1.039.347.236
|% 1,31
|
|THYAO
|215,60
|947.962.945
|% 0,14
|
|GARAN
|36,08
|810.889.142
|% 2,85
|
|YKBNK
|13,78
|1.385.612.688
|% 1,17
|
|EKGYO
|8,56
|764.368.839
|% 1,78
|
|ISCTR
|14,71
|1.039.347.236
|% 1,31
|
|AKBNK
|22,70
|1.495.401.010
|% 3,75
|
|SKBNK
|3,01
|155.943.017
|% 1,01
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1348
|26,1406
|% 0,18
|
|Euro
|28,8144
|28,8300
|% 0,33
|
|Sterlin
|33,7513
|33,9206
|% 0,27
|
|Frank
|29,6674
|29,8461
|% 0,32
|
|Riyal
|6,9474
|6,9823
|% 0,10
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|2,55
|
|Altın Gr.
|1.627
|1.627
|4,40
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.470
|10.675
|15,00
|
|Yarım
|5.235
|5.362
|7,00
|
|Çeyrek
|2.626
|2.681
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,47
|19,49
|0,06
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|-0,01
|
Seans Raporu
10:26
daha fazla
-
10:41AYCES
Yüzde 8.49 oranında artışla 239.00 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 070 adet işlem
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10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, GARAN, YKBNK
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10:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 53 artarak (% 0.08 ) 5, 716
-
10:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, FORTE, VKING, SONME, KRONT, BAYRK, EKIZ, DESA, OYAYO
-
10:40
AYCES, ADEL, AVGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında