***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.10.2023 12:05
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202179
BIST
'
13:388.357
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -107,99
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
13:3827,7054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1283
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
13:3829,1987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0268
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
13:381.647,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 22,50
|Açılış
|: 1.647,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler13:38
|DMRGD
|19,91
|23.025.278
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|410.499.881
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|67.840.369
|% 9,99
|
|SDTTR
|400,10
|368.162.028
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|87.591.781
|% 9,97
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
|
|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|BASCM
|10,00
|1.057.665
|% -9,09
|
|SODSN
|71,00
|1.604.387
|% -7,79
|
|FENER
|114,90
|462.449.599
|% -7,34
|
|ASELS
|42,82
|5.169.116.981
|% 4,64
|
|THYAO
|231,80
|3.486.023.848
|% -2,77
|
|TUPRS
|149,10
|3.372.623.383
|% 0,95
|
|PETKM
|23,90
|2.845.608.393
|% 3,46
|
|EREGL
|44,32
|2.450.657.164
|% -1,38
|
|ZOREN
|6,48
|2.064.101.057
|% -5,12
|
|EKGYO
|8,50
|1.498.589.964
|% -1,62
|
|IHLAS
|1,35
|217.503.898
|% -2,17
|
|SKBNK
|7,04
|850.351.966
|% 1,59
|
|PETKM
|23,90
|2.845.608.393
|% 3,46
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6992
|27,7054
|% 0,47
|
|Euro
|29,1844
|29,1987
|% -0,09
|
|Sterlin
|33,6136
|33,7822
|% -0,10
|
|Frank
|30,3075
|30,4901
|% 0,40
|
|Riyal
|7,3626
|7,3995
|% 0,43
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|17,31
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.648
|22,29
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|110,00
|
|Tam
|11.133
|11.215
|208,00
|
|Yarım
|5.584
|5.625
|105,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.812
|52,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,67
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,25
|19,28
|0,11
|
|B. Petrol
|87,75
|87,75
|3,17
|