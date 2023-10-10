***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2023 09:47
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203576
BIST
'
10:458.385
En Düşük
|Değişim
|: 2,34%
|| 191,90
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.386
10:4527,7268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0580
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
27,9772
En Düşük
27,6377
10:4529,3418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0575
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,6689
En Düşük
29,2127
10:451.656,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,16
|Açılış
|: 1.656,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler10:45
|TARKM
|679,80
|47.664.177
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|346.700.184
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|89.088.127
|% 10,00
|
|DMRGD
|21,90
|1.136.874.634
|% 9,99
|
|PRDGS
|9,36
|94.270.552
|% 9,99
|
|BALAT
|27,16
|3.447.324
|% -9,95
|
|SUMAS
|219,90
|21.990
|% -4,35
|
|MMCAS
|14,00
|2.838.433
|% -3,71
|
|SODSN
|67,25
|108.811
|% -3,45
|
|KATMR
|3,12
|340.407.239
|% -3,11
|
|THYAO
|233,60
|1.849.259.743
|% 2,82
|
|ASELS
|42,64
|1.609.159.409
|% -2,83
|
|TUPRS
|150,10
|1.228.943.981
|% 1,49
|
|DMRGD
|21,90
|1.136.874.634
|% 9,99
|
|ASTOR
|129,00
|998.495.654
|% 4,88
|
|ZOREN
|6,46
|817.133.280
|% 5,04
|
|KATMR
|3,12
|340.407.239
|% -3,11
|
|EKGYO
|8,37
|587.145.984
|% 2,20
|
|DMRGD
|21,90
|1.136.874.634
|% 9,99
|
|ODAS
|13,09
|661.740.479
|% 5,14
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7198
|27,7268
|% 0,21
|
|Euro
|29,3337
|29,3418
|% 0,20
|
|Sterlin
|33,7970
|33,9665
|% 0,04
|
|Frank
|30,4655
|30,6490
|% 0,16
|
|Riyal
|7,3688
|7,4058
|% 0,12
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-5,52
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.193
|11.298
|-34,00
|
|Yarım
|5.614
|5.666
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.798
|2.833
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,72
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,35
|19,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,64
|87,64
|-0,51
|
Seans Raporu
10:45
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