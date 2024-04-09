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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

09.04.2024 09:57
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

2024 1. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271380


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 74,80 1.211.386 % 10,00  
DOBUR 171,60 10.234.069 % 10,00  
ENTRA 14,64 21.867.402 % 9,99  
UFUK 313,75 24.801.916 % 9,99  
CLEBI 1.940,00 441.247.617 % 9,98  
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12:26 Alış Satış %  
Dolar 32,2105 32,2166 % 0,70  
Euro 34,9911 34,9997 % 0,22  
Sterlin 41,0187 41,2243 % 0,90  
Frank 35,8240 36,0035 % 0,96  
Riyal 8,6352 8,6785 % 0,83  
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12:26 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,10 28,13 % 0,66  
Platin 978,68 979,86 % 0,66  
Paladyum 1.058,27 1.060,88 % 0,66  
Brent Pet. 90,79 90,79 % 0,66  
Altın Ons 2.362,16 2.362,52 % 0,66  
Seans Raporu 12:26
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