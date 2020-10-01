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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı

01.10.2020 18:53
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı )

Türkçe
Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı

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Bildirim İçeriği

Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı Değeri
0.40%
Açıklamalar

Takip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın Gerekçeleri : Eylül sonu itibarıyla fonun takip hatası 0.28%, takip farkı ise -2.51% seviyesine gelmiştir. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde gerek altının uluslararası ons fiyatı gerekse değerlemelerde baz alınan USD/TRY kurunda olağandışı seviyede volatilite yaşanmıştır. Fon portföyünden karşılanan operasyonel giderler için ayrılan karşılıklar ve nakit bileşen miktarı nedeniyle fonun getirisi ve endeksin getirisinin bire bir aynı olmamasının yanı sıra, fonun değerlemesi ile endeksin değerlemesi süreçlerindeki operasyonel farklılıklar artan volatilite nedeniyle daha yüksek oranda takip farkına sebebiyet vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877859


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Altın Ons 1.909 1.909 23,00  
Altın Gr. 475 475 8,42  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 23,98 24,01 0,75  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 0,23  
B. Petrol 40,85 40,85 -1,45  
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