***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Bir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı )TürkçeBir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip FarkıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBir Sonraki Yıla İlişkin Gerçekleşebilecek Tahmini Takip Farkı Değeri-%2.5AçıklamalarBir sonraki yıla ilişkin takip hatasının normal piyasa koşulları altında gerçekleşebilecek tahmini değeri, %0.40 olarak öngörülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896199BIST