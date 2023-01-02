***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar15/12/2022 tarihinde borsa dışında ters repo işlemi gerçekleştirilmiştir. İşlemin vadesi 30/01/2023, faiz oranı %4, karşı tarafı QNB Finansbank A.Ş., karşı tarafın Fitch tarafından verilen Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AA (tur) şeklindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092371BIST