***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar19/04/2023 tarihinde borsa dışında ters repo işlemi gerçekleştirilmiştir. İşlemin vadesi 19/07/2023, faiz oranı %3, karşı tarafı Fibabanka A.Ş., karşı tarafın Fitch tarafından verilen Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu A (tur) şeklindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140360BIST