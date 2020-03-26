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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.03.2020 22:03
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.466.703 6.441.832
Net Dönem Karı (Zararı)
5.403.868 -3.046.134
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.920.940 -3.479.641
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -467.526 -616.769
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.388.466 -2.862.872
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.259.037 12.350.838
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.365.731 -21.127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-22.624.768 12.371.965
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.934.229 5.825.063
Alınan Temettü
425.912 576.735
Alınan Faiz
10 41.614 40.034
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.859.102 -5.193.738
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 41.113.961 17.217.378
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -29.254.859 -22.411.116
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-607.601 1.248.094
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-607.601 1.248.094
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.391.930 143.836
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 784.329 1.391.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 488.908 1.135.799
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 295.421 256.131
Ters Repo Alacakları
6 3.501.103
Finansal Varlıklar
6 26.882.353 11.147.154
TOPLAM VARLIKLAR
31.167.785 12.539.084
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 1.437.634 91.526
Diğer Borçlar
5 62.663 43.040
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.500.297 134.566
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
29.667.488 12.404.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 12.404.518 20.644.390
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.403.868 -3.046.134
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
41.113.961 17.217.378
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-29.254.859 -22.411.116
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 29.667.488 12.404.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 41.614 40.034
Temettü Gelirleri
10 425.912 576.735
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.085.985 -130.513
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.388.466 -2.862.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 2 1.888
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.941.979 -2.374.728
Yönetim Ücretleri
8 -428.892 -516.638
Saklama Ücretleri
8 -18.788 -21.796
Denetim Ücretleri
8 -4.543 -5.464
Kurul Ücretleri
8 -3.760 -3.559
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -64.098 -108.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -18.030 -15.124
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-538.111 -671.406
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.403.868 -3.046.134
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.403.868 -3.046.134
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.403.868 -3.046.134



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832509


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