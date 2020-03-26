***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.466.703 6.441.832Net Dönem Karı (Zararı)5.403.868 -3.046.134NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.920.940 -3.479.641Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -467.526 -616.769Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.388.466 -2.862.872İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-21.259.037 12.350.838Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.365.731 -21.127İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-22.624.768 12.371.965FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-12.934.229 5.825.063Alınan Temettü425.912 576.735Alınan Faiz10 41.614 40.034FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.859.102 -5.193.738Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 41.113.961 17.217.378Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -29.254.859 -22.411.116YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-607.601 1.248.094NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-607.601 1.248.094DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.391.930 143.836DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 784.329 1.391.930Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 488.908 1.135.799Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 295.421 256.131Ters Repo Alacakları6 3.501.103Finansal Varlıklar6 26.882.353 11.147.154TOPLAM VARLIKLAR31.167.785 12.539.084YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 1.437.634 91.526Diğer Borçlar5 62.663 43.040TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.500.297 134.566TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)29.667.488 12.404.518Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 12.404.518 20.644.390Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.403.868 -3.046.134Katılma Payı İhraç Tutarı (+)41.113.961 17.217.378Katılma Payı İade Tutarı (-)-29.254.859 -22.411.116TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 29.667.488 12.404.518Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 41.614 40.034Temettü Gelirleri10 425.912 576.735Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 2.085.985 -130.513Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar3.388.466 -2.862.872Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 2 1.888ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.941.979 -2.374.728Yönetim Ücretleri8 -428.892 -516.638Saklama Ücretleri8 -18.788 -21.796Denetim Ücretleri8 -4.543 -5.464Kurul Ücretleri8 -3.760 -3.559Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -64.098 -108.825Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -18.030 -15.124ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-538.111 -671.406ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.403.868 -3.046.134NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.403.868 -3.046.134DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.403.868 -3.046.134http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832509BIST