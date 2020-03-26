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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.03.2020 22:03
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-458.348.485 31.182.578
Net Dönem Karı (Zararı)
17.351.921 5.304.537
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.843.866 -6.924.319
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -13.376.996 -7.017.112
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.533.130 92.793
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-478.233.536 25.785.248
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8.239.749 -37.634
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.198.479 2.452.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-476.274.806 23.370.453
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-471.725.481 24.165.466
Alınan Faiz
10 13.376.996 7.017.112
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
451.909.654 -32.081.448
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
756.349.919 7.439.710
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-304.440.265 -39.521.158
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.438.831 -898.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.438.831 -898.870
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.746.404 7.645.274
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 307.573 6.746.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 307.573 6.746.404
Ters Repo Alacakları
6 60.519.059
Diğer Alacaklar
5 8.239.749
Finansal Varlıklar
6 444.966.335 31.743.718
TOPLAM VARLIKLAR
505.792.967 46.729.871
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 599.204 10.797.683
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
599.204 10.797.683
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
505.193.763 35.932.188


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 35.932.188 62.709.099
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17.351.921 5.304.537
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
756.349.919 7.439.710
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-304.440.265 -39.521.158
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 505.193.763 35.932.188


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 13.376.996 7.017.112
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.220.680 -1.199.475
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.533.130 92.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 190.519
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.321.325 5.910.430
Yönetim Ücretleri
8 -1.713.742 -504.974
Saklama Ücretleri
8 -119.977 -56.692
Denetim Ücretleri
8 -4.954 -7.637
Kurul Ücretleri
8 -35.919 -8.574
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -84.440 -18.413
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.372 -9.603
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.969.404 -605.893
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.351.921 5.304.537
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.351.921 5.304.537
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.351.921 5.304.537



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832510


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