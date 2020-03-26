***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-458.348.485 31.182.578Net Dönem Karı (Zararı)17.351.921 5.304.537NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.843.866 -6.924.319Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -13.376.996 -7.017.112Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.533.130 92.793İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-478.233.536 25.785.248Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler8.239.749 -37.634Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.198.479 2.452.429İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-476.274.806 23.370.453FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-471.725.481 24.165.466Alınan Faiz10 13.376.996 7.017.112FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI451.909.654 -32.081.448Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit756.349.919 7.439.710Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-304.440.265 -39.521.158YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.438.831 -898.870NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.438.831 -898.870DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.746.404 7.645.274DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 307.573 6.746.404Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 307.573 6.746.404Ters Repo Alacakları6 60.519.059Diğer Alacaklar5 8.239.749Finansal Varlıklar6 444.966.335 31.743.718TOPLAM VARLIKLAR505.792.967 46.729.871YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 599.204 10.797.683TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)599.204 10.797.683TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)505.193.763 35.932.188Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 35.932.188 62.709.099Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)17.351.921 5.304.537Katılma Payı İhraç Tutarı (+)756.349.919 7.439.710Katılma Payı İade Tutarı (-)-304.440.265 -39.521.158TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 505.193.763 35.932.188Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 13.376.996 7.017.112Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 3.220.680 -1.199.475Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.533.130 92.793Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 190.519ESAS FAALİYET GELİRLERİ19.321.325 5.910.430Yönetim Ücretleri8 -1.713.742 -504.974Saklama Ücretleri8 -119.977 -56.692Denetim Ücretleri8 -4.954 -7.637Kurul Ücretleri8 -35.919 -8.574Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -84.440 -18.413Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -10.372 -9.603ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.969.404 -605.893ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.351.921 5.304.537NET DÖNEM KARI (ZARARI)17.351.921 5.304.537DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)17.351.921 5.304.537http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832510BIST