***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-428.790.714 24.458.176Net Dönem Karı (Zararı)31.525.090 8.102.668NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-18.730.122 -6.631.403Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -23.419.594 -6.244.635Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.689.472 -386.768İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-465.005.276 16.742.276Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-32.010.081Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler893.309 -32.389İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-433.888.504 16.774.665FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-452.210.308 18.213.541Alınan Faiz10 23.419.594 6.244.635FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI422.005.394 -23.708.713Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 2.685.665.086 771.374.631Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -2.263.659.692 -795.083.344YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.785.320 749.463NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.785.320 749.463DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.172.958 6.423.495DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 387.638 7.172.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 387.638 7.172.958Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 32.010.081Finansal Varlıklar6 468.052.440 38.853.408TOPLAM VARLIKLAR500.450.159 46.026.366YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 977.886 84.577TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)977.886 84.577TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)499.472.273 45.941.789Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 45.941.789 61.547.834Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)31.525.090 8.102.668Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.685.665.086 771.374.631Katılma Payı İade Tutarı (-)-2.263.659.692 -795.083.344TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 499.472.273 45.941.789Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 23.419.594 6.244.635Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 8.705.988 3.330.234Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar4.689.472 -386.768Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 76.118ESAS FAALİYET GELİRLERİ36.891.172 9.188.101Yönetim Ücretleri8 -4.967.960 -968.411Saklama Ücretleri8 -188.652 -58.567Denetim Ücretleri8 -5.263 -7.879Kurul Ücretleri8 -53.061 -10.696Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -15.148 -22.175Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -135.998 -17.705ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.366.082 -1.085.433ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.525.090 8.102.668NET DÖNEM KARI (ZARARI)31.525.090 8.102.668DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)31.525.090 8.102.668http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832511BIST