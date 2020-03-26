***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.03.2020 22:03
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-428.790.714 24.458.176
Net Dönem Karı (Zararı)
31.525.090 8.102.668
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-18.730.122 -6.631.403
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -23.419.594 -6.244.635
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.689.472 -386.768
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-465.005.276 16.742.276
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-32.010.081
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
893.309 -32.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-433.888.504 16.774.665
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-452.210.308 18.213.541
Alınan Faiz
10 23.419.594 6.244.635
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
422.005.394 -23.708.713
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 2.685.665.086 771.374.631
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -2.263.659.692 -795.083.344
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.785.320 749.463
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.785.320 749.463
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.172.958 6.423.495
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 387.638 7.172.958
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 387.638 7.172.958
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 32.010.081
Finansal Varlıklar
6 468.052.440 38.853.408
TOPLAM VARLIKLAR
500.450.159 46.026.366
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 977.886 84.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
977.886 84.577
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
499.472.273 45.941.789
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 45.941.789 61.547.834
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
31.525.090 8.102.668
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.685.665.086 771.374.631
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.263.659.692 -795.083.344
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 499.472.273 45.941.789
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 23.419.594 6.244.635
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 8.705.988 3.330.234
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.689.472 -386.768
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 76.118
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.891.172 9.188.101
Yönetim Ücretleri
8 -4.967.960 -968.411
Saklama Ücretleri
8 -188.652 -58.567
Denetim Ücretleri
8 -5.263 -7.879
Kurul Ücretleri
8 -53.061 -10.696
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -15.148 -22.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -135.998 -17.705
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.366.082 -1.085.433
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.525.090 8.102.668
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
31.525.090 8.102.668
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
31.525.090 8.102.668
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832511
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