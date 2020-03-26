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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.03.2020 22:05
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.140.318 2.848.832
Net Dönem Karı (Zararı)
5.055.627 1.669.196
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-106.720 -2.307.712
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.869.455 -2.115.820
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.762.735 -191.892
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-75.958.680 1.371.528
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-15.504.883
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-146.598 122.643
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-60.307.199 1.248.885
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-71.009.773 733.012
Alınan Faiz
10 2.869.455 2.115.820
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.226.563 -2.267.967
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 157.860.920 3.509.200
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -91.634.357 -5.777.167
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.913.755 580.865
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.913.755 580.865
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.387.723 1.806.858
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 473.968 2.387.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 473.968 2.387.723
Ters Repo Alacakları
6 15.504.883
Finansal Varlıklar
6 74.258.110 16.713.646
TOPLAM VARLIKLAR
90.236.961 19.101.369
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 125.082 271.680
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
125.082 271.680
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
90.111.879 18.829.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 18.829.689 19.428.460
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.055.627 1.669.196
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
157.860.920 3.509.200
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-91.634.357 -5.777.167
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 90.111.879 18.829.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.869.455 2.115.820
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 998 127.317
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.762.735 -191.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 28 5.397
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.633.216 2.056.642
Yönetim Ücretleri
8 -508.384 -336.984
Saklama Ücretleri
8 -27.421 -22.596
Denetim Ücretleri
8 -4.595 -5.354
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.662 -4.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -35.527 -18.045
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-577.589 -387.446
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.055.627 1.669.196
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.055.627 1.669.196
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.055.627 1.669.196



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832512


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