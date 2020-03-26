***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-68.140.318 2.848.832Net Dönem Karı (Zararı)5.055.627 1.669.196NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-106.720 -2.307.712Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -2.869.455 -2.115.820Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.762.735 -191.892İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-75.958.680 1.371.528Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-15.504.883Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-146.598 122.643İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-60.307.199 1.248.885FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-71.009.773 733.012Alınan Faiz10 2.869.455 2.115.820FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI66.226.563 -2.267.967Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 157.860.920 3.509.200Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -91.634.357 -5.777.167YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.913.755 580.865NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.913.755 580.865DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.387.723 1.806.858DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 473.968 2.387.723Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 473.968 2.387.723Ters Repo Alacakları6 15.504.883Finansal Varlıklar6 74.258.110 16.713.646TOPLAM VARLIKLAR90.236.961 19.101.369YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 125.082 271.680TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)125.082 271.680TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)90.111.879 18.829.689Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 18.829.689 19.428.460Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.055.627 1.669.196Katılma Payı İhraç Tutarı (+)157.860.920 3.509.200Katılma Payı İade Tutarı (-)-91.634.357 -5.777.167TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 90.111.879 18.829.689Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 2.869.455 2.115.820Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 998 127.317Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.762.735 -191.892Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 28 5.397ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.633.216 2.056.642Yönetim Ücretleri8 -508.384 -336.984Saklama Ücretleri8 -27.421 -22.596Denetim Ücretleri8 -4.595 -5.354Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.662 -4.467Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -35.527 -18.045ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-577.589 -387.446ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.055.627 1.669.196NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.055.627 1.669.196DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.055.627 1.669.196http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832512BIST