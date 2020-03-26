***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-573.884.186 21.828.085Net Dönem Karı (Zararı)262.170.770 16.341.571NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-135.037.228 -5.973.789Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -146.718.977 -6.409.295Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11.681.749 435.506İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-847.736.705 5.051.008Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler18.682 -6.456Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.280.504 -14.468İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-850.035.891 5.071.932FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-720.603.163 15.418.790Alınan Faiz10 146.718.977 6.409.295FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.525.530.910 -12.604.668Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10.939.555.558 686.623.577Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-9.414.024.648 -699.228.245YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)951.646.724 9.223.417NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)951.646.724 9.223.417DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 48.556.042 39.332.625DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.000.202.766 48.556.042Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.011.169.147 48.556.042Ters Repo Alacakları6 691.557.488Diğer Alacaklar5 18.682Finansal Varlıklar6 184.411.552 48.581.279TOPLAM VARLIKLAR1.887.138.187 97.156.003YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.390.273 109.769TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.390.273 109.769TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.884.747.914 97.046.234Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 97.046.234 93.309.331Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)262.170.770 16.341.571Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10.939.555.558 686.623.577Katılma Payı İade Tutarı (-)-9.414.024.648 -699.228.245TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 1.884.747.914 97.046.234Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 146.718.977 6.409.295Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 123.189.204 10.679.236Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11.681.749 435.506Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 100.017 142.353ESAS FAALİYET GELİRLERİ281.689.947 17.666.390Yönetim Ücretleri8 -16.263.800 -1.079.081Saklama Ücretleri8 -818.438 -76.520Denetim Ücretleri8 -15.226 -10.236Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.065.237 -126.076Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -356.476 -32.906ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-19.519.177 -1.324.819ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)262.170.770 16.341.571NET DÖNEM KARI (ZARARI)262.170.770 16.341.571DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)262.170.770 16.341.571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832513BIST