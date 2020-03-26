***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.03.2020 22:05
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-573.884.186 21.828.085
Net Dönem Karı (Zararı)
262.170.770 16.341.571
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-135.037.228 -5.973.789
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -146.718.977 -6.409.295
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11.681.749 435.506
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-847.736.705 5.051.008
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
18.682 -6.456
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.280.504 -14.468
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-850.035.891 5.071.932
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-720.603.163 15.418.790
Alınan Faiz
10 146.718.977 6.409.295
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.525.530.910 -12.604.668
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10.939.555.558 686.623.577
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9.414.024.648 -699.228.245
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
951.646.724 9.223.417
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
951.646.724 9.223.417
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 48.556.042 39.332.625
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.000.202.766 48.556.042
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.011.169.147 48.556.042
Ters Repo Alacakları
6 691.557.488
Diğer Alacaklar
5 18.682
Finansal Varlıklar
6 184.411.552 48.581.279
TOPLAM VARLIKLAR
1.887.138.187 97.156.003
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.390.273 109.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.390.273 109.769
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.884.747.914 97.046.234
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 97.046.234 93.309.331
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
262.170.770 16.341.571
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10.939.555.558 686.623.577
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-9.414.024.648 -699.228.245
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 1.884.747.914 97.046.234
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 146.718.977 6.409.295
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 123.189.204 10.679.236
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11.681.749 435.506
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 100.017 142.353
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
281.689.947 17.666.390
Yönetim Ücretleri
8 -16.263.800 -1.079.081
Saklama Ücretleri
8 -818.438 -76.520
Denetim Ücretleri
8 -15.226 -10.236
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.065.237 -126.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -356.476 -32.906
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-19.519.177 -1.324.819
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
262.170.770 16.341.571
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
262.170.770 16.341.571
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
262.170.770 16.341.571
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832513
BIST