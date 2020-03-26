***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.271.296 23.280.112Net Dönem Karı (Zararı)34.261.135 23.276.863NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER34.197.392 23.369.185Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler34.197.392 23.369.185İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-34.187.231 -23.365.936Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 10.161 3.249İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9 -34.197.392 -23.369.185FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR34.271.296 23.280.112FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.753.869 -8.964.920Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 50.731.915 97.437.402Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -64.485.784 -106.402.322YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.517.427 14.315.192NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.517.427 14.315.192DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.889.870 23.574.678DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 58.407.297 37.889.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 58.407.297 37.889.870TOPLAM VARLIKLAR58.407.297 37.889.870YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 35.575 25.413TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)35.575 25.413TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)58.371.722 37.864.457Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 37.864.457 23.552.514Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)34.261.135 23.276.863Katılma Payı İhraç Tutarı (+)50.731.914 97.437.402Katılma Payı İade Tutarı (-)-64.485.784 -106.402.322TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 58.371.722 37.864.457Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 373.133 56.781Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar34.197.392 23.369.185ESAS FAALİYET GELİRLERİ34.570.525 23.425.966Yönetim Ücretleri8 -228.773 -102.302Saklama Ücretleri8 -64.916 -31.568Denetim Ücretleri8 -5.015 -5.473Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.718 -3.408Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -6.968 -6.352ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-309.390 -149.103ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.261.135 23.276.863NET DÖNEM KARI (ZARARI)34.261.135 23.276.863DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)34.261.135 23.276.863http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832518BIST