***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.03.2020 22:27
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.271.296 23.280.112
Net Dönem Karı (Zararı)
34.261.135 23.276.863
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
34.197.392 23.369.185
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
34.197.392 23.369.185
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-34.187.231 -23.365.936
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 10.161 3.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 -34.197.392 -23.369.185
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
34.271.296 23.280.112
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.753.869 -8.964.920
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 50.731.915 97.437.402
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -64.485.784 -106.402.322
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.517.427 14.315.192
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.517.427 14.315.192
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.889.870 23.574.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 58.407.297 37.889.870
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 58.407.297 37.889.870
TOPLAM VARLIKLAR
58.407.297 37.889.870
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 35.575 25.413
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
35.575 25.413
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
58.371.722 37.864.457
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 37.864.457 23.552.514
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
34.261.135 23.276.863
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
50.731.914 97.437.402
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-64.485.784 -106.402.322
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 58.371.722 37.864.457
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 373.133 56.781
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
34.197.392 23.369.185
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.570.525 23.425.966
Yönetim Ücretleri
8 -228.773 -102.302
Saklama Ücretleri
8 -64.916 -31.568
Denetim Ücretleri
8 -5.015 -5.473
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.718 -3.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -6.968 -6.352
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-309.390 -149.103
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.261.135 23.276.863
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
34.261.135 23.276.863
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
34.261.135 23.276.863
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832518
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