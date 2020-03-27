***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.03.2020 12:35
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.442.467
Net Dönem Karı (Zararı)
3.265.070
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.118.801
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -608.208
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.727.009
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.434.546
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
21.948
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.456.494
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.050.675
Alınan Faiz
10 608.208
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.055.540
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 16.055.540
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
613.073
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
613.073
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 613.073
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 614.053 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
6 18.728.505 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
19.342.558 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0
Takas Borçları
0
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
5 21.948 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
21.948 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.320.610 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 3.265.070
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
16.055.540
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 19.320.610
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 608.208
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -16.259
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.727.009
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 4.566
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.323.524
Yönetim Ücretleri
8 -34.011
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -8.476
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -5.379
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -1.461
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.768
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -5.359
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-58.454
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.265.070
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.265.070
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.265.070
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832777
BIST