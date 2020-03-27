***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.442.467Net Dönem Karı (Zararı)3.265.070NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.118.801Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -608.208Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.727.009İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-21.434.546Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler21.948İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-21.456.494FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-16.050.675Alınan Faiz10 608.208FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.055.540Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 16.055.540YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)613.073NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)613.073DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 613.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 614.053 0Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 0Ters Repo Alacakları0 0Takas Alacakları0 0Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar6 18.728.505 0Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Diğer Varlıklar0 0TOPLAM VARLIKLAR19.342.558 0YÜKÜMLÜLÜKLERRepo BorçlarıTakas BorçlarıKredilerFinansal YükümlülüklerDiğer Borçlar5 21.948 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)21.948 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)19.320.610 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9 3.265.070Katılma Payı İhraç Tutarı (+)16.055.540TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 19.320.610Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 608.208Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -16.259Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.727.009Net Yabancı Para Çevrim Farkı GelirleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 4.566ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.323.524Yönetim Ücretleri8 -34.011Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -8.476MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri8 -5.379Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -1.461Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -3.768Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -5.359ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-58.454ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.265.070NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.265.070DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.265.070http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832777BIST