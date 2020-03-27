***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.03.2020 12:35
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.020.082
Net Dönem Karı (Zararı)
358.148
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
358.308
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
358.308
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.736.538
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
160
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.736.698
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-18.020.082
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.020.119
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18.020.119
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 37
Finansal Varlıklar
6 18.378.390
TOPLAM VARLIKLAR
18.378.427
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 160
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
160
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.378.267
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
358.148
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18.020.119
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 18.378.267
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
358.308
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
358.308
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -160
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-160
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
358.148
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
358.148
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
358.148
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832778
BIST