***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.020.082Net Dönem Karı (Zararı)358.148NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER358.308Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler358.308İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-18.736.538Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler160İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-18.736.698FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-18.020.082FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.020.119Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18.020.119YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 37Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 37Finansal Varlıklar6 18.378.390TOPLAM VARLIKLAR18.378.427YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 160TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)160TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)18.378.267Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)358.148Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18.020.119Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 18.378.267Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar358.308ESAS FAALİYET GELİRLERİ358.308Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -160ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-160ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)358.148NET DÖNEM KARI (ZARARI)358.148DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)358.148http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832778BIST