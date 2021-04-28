***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-61.766.286 -6.519.771Net Dönem Karı (Zararı)38.459.934 6.260.300NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER195.034.743 4.736.263Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 8.672.907 -7.706.619Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler186.361.836 12.442.882İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-286.588.056 -25.222.953Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5.001.219Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.622.555 9.881.763İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-284.966.720 -35.104.716FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-53.093.379 -14.226.390Alınan Faiz10 -8.672.907 7.706.619FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI66.842.201 13.307.311Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 451.389.615 60.047.169Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -384.547.414 -46.739.858YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.075.915 6.787.540NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.075.915 6.787.540DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.192.887 2.405.347DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.268.802 9.192.887Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.798.302 9.114.566Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri4 195.473 78.345Ters Repo Alacakları6 2.000.982 7.002.201Takas Alacakları12.275.026 0Finansal Varlıklar6 135.301.234 36.696.326TOPLAM VARLIKLAR151.571.017 52.891.438YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 0 9.742.490Diğer Borçlar5 3.286.169 166.234TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.286.169 9.908.724TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)148.284.848 42.982.714Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)42.982.714 23.415.103Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)38.459.934 6.260.300Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 451.389.616 60.047.169Katılma Payı İade Tutarı (-)9 -384.547.416 -46.739.858TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)148.284.848 42.982.714Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 8.672.907 1.840.376Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -154.118.302 -7.706.619Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 186.361.836 12.442.882ESAS FAALİYET GELİRLERİ40.916.441 6.576.639Yönetim Ücretleri8 -1.135.567 -204.307Saklama Ücretleri8 -214.692 -41.029Denetim Ücretleri8 -4.486 -4.653Kurul Ücretleri-30.294 -6.361Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -44.268 -10.847Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -1.027.200 -49.142ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.456.507 -316.339ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.459.934 6.260.300NET DÖNEM KARI (ZARARI)38.459.934 6.260.300DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)38.459.934 6.260.300http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932073BIST