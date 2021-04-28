***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 21:48
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.766.286 -6.519.771
Net Dönem Karı (Zararı)
38.459.934 6.260.300
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
195.034.743 4.736.263
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 8.672.907 -7.706.619
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
186.361.836 12.442.882
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-286.588.056 -25.222.953
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.001.219
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.622.555 9.881.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-284.966.720 -35.104.716
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-53.093.379 -14.226.390
Alınan Faiz
10 -8.672.907 7.706.619
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.842.201 13.307.311
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 451.389.615 60.047.169
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -384.547.414 -46.739.858
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.075.915 6.787.540
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.075.915 6.787.540
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.192.887 2.405.347
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.268.802 9.192.887
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.798.302 9.114.566
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 195.473 78.345
Ters Repo Alacakları
6 2.000.982 7.002.201
Takas Alacakları
12.275.026 0
Finansal Varlıklar
6 135.301.234 36.696.326
TOPLAM VARLIKLAR
151.571.017 52.891.438
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 0 9.742.490
Diğer Borçlar
5 3.286.169 166.234
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.286.169 9.908.724
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
148.284.848 42.982.714
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
42.982.714 23.415.103
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
38.459.934 6.260.300
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 451.389.616 60.047.169
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -384.547.416 -46.739.858
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
148.284.848 42.982.714
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 8.672.907 1.840.376
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -154.118.302 -7.706.619
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 186.361.836 12.442.882
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.916.441 6.576.639
Yönetim Ücretleri
8 -1.135.567 -204.307
Saklama Ücretleri
8 -214.692 -41.029
Denetim Ücretleri
8 -4.486 -4.653
Kurul Ücretleri
-30.294 -6.361
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -44.268 -10.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -1.027.200 -49.142
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.456.507 -316.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.459.934 6.260.300
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.459.934 6.260.300
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
38.459.934 6.260.300
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932073
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