***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 22:07
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
383.036.404 -573.884.186
Net Dönem Karı (Zararı)
101.119.353 262.170.770
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-65.730.831 -135.037.228
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -58.361.301 -146.718.977
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.369.530 11.681.749
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
289.286.581 -847.736.705
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
344.386.302 18.682
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.557.630 2.280.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-53.542.091 -850.035.891
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
324.675.103 -720.603.163
Alınan Faiz
10 58.361.301 146.718.977
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.255.710.337 1.525.530.910
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 11.899.770.738 10.939.555.558
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -13.155.481.075 -9.414.024.648
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-872.673.933 951.646.724
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-872.673.933 951.646.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.000.202.766 48.556.042
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
127.528.833 1.000.202.766
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 138.495.213 1.011.169.147
Ters Repo Alacakları
6 347.170.533 691.557.488
Diğer Alacaklar
5 654
Finansal Varlıklar
6 245.323.173 184.411.552
TOPLAM VARLIKLAR
730.989.573 1.887.138.187
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 832.643 2.390.273
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
832.643 2.390.273
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
730.156.930 1.884.747.914
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.884.747.914 97.046.234
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
101.119.353 262.170.770
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 11.899.770.738 10.939.555.558
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -13.155.481.075 -9.414.024.648
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
730.156.930 1.884.747.914
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 58.361.301 146.718.977
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 68.178.216 123.189.204
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -7.369.530 11.681.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 2 100.017
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
119.169.989 281.689.947
Yönetim Ücretleri
8 -15.119.318 -16.263.800
Saklama Ücretleri
8 -783.675 -818.438
Denetim Ücretleri
8 -15.347 -15.226
Kurul Ücretleri
-339.953
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.902.043 -16.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -230.253 -2.065.237
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.050.636 -19.519.177
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
101.119.353 262.170.770
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
101.119.353 262.170.770
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
101.119.353 262.170.770
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932081
BIST