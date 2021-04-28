***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI383.036.404 -573.884.186Net Dönem Karı (Zararı)101.119.353 262.170.770NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-65.730.831 -135.037.228Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -58.361.301 -146.718.977Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-7.369.530 11.681.749İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER289.286.581 -847.736.705Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler344.386.302 18.682Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.557.630 2.280.504İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-53.542.091 -850.035.891FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR324.675.103 -720.603.163Alınan Faiz10 58.361.301 146.718.977FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.255.710.337 1.525.530.910Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 11.899.770.738 10.939.555.558Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -13.155.481.075 -9.414.024.648YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-872.673.933 951.646.724NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-872.673.933 951.646.724DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.000.202.766 48.556.042DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ127.528.833 1.000.202.766Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 138.495.213 1.011.169.147Ters Repo Alacakları6 347.170.533 691.557.488Diğer Alacaklar5 654Finansal Varlıklar6 245.323.173 184.411.552TOPLAM VARLIKLAR730.989.573 1.887.138.187YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 832.643 2.390.273TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)832.643 2.390.273TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)730.156.930 1.884.747.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.884.747.914 97.046.234Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)101.119.353 262.170.770Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 11.899.770.738 10.939.555.558Katılma Payı İade Tutarı (-)9 -13.155.481.075 -9.414.024.648TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)730.156.930 1.884.747.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 58.361.301 146.718.977Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 68.178.216 123.189.204Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 -7.369.530 11.681.749Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 2 100.017ESAS FAALİYET GELİRLERİ119.169.989 281.689.947Yönetim Ücretleri8 -15.119.318 -16.263.800Saklama Ücretleri8 -783.675 -818.438Denetim Ücretleri8 -15.347 -15.226Kurul Ücretleri-339.953Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.902.043 -16.523Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -230.253 -2.065.237ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-18.050.636 -19.519.177ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)101.119.353 262.170.770NET DÖNEM KARI (ZARARI)101.119.353 262.170.770DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)101.119.353 262.170.770http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932081BIST