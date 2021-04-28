***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.04.2021 22:07
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-651.092.891 -132.755.130
Net Dönem Karı (Zararı)
144.915.735 5.154.058
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
162.145.627 653.540
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -25.226.331 -1.482.393
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
187.371.958 2.135.933
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-983.380.584 -140.045.121
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-12.915.247 931.406
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16.608.535 7.456.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-987.073.872 -148.433.384
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-676.319.222 -134.237.523
Alınan Temettü
95.997
Alınan Faiz
10 25.226.331 1.386.396
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
898.892.752 131.466.235
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 1.997.486.078 223.969.279
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -1.098.593.326 -92.503.044
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
247.799.861 -1.288.895
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
247.799.861 -1.288.895
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.517.136 2.806.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
249.316.997 1.517.136
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 197.419.832 440.699
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
51.897.165 1.076.437
Ters Repo Alacakları
6 347.170.514 74.522.509
Takas Alacakları
12.913.513
Diğer Alacaklar
5 1.734
Finansal Varlıklar
6 610.277.119 83.223.210
TOPLAM VARLIKLAR
1.219.679.877 159.262.855
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 17.237.074 8.954.072
Diğer Borçlar
5 8.483.962 158.429
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
25.721.036 9.112.501
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.193.958.841 150.150.354
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
150.150.354 13.530.061
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
144.915.735 5.154.058
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 1.997.486.078 223.969.279
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -1.098.593.326 -92.503.044
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.193.958.841 150.150.354
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 24.761.283 1.386.396
Temettü Gelirleri
465.048 95.997
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -44.016.760 2.145.691
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 187.371.958 2.135.933
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
168.581.529 5.764.017
Yönetim Ücretleri
8 -16.159.278 -429.882
Saklama Ücretleri
8 -1.010.256 -26.662
Denetim Ücretleri
8 -7.354 -4.565
Kurul Ücretleri
-179.812 -9.695
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.622.754 -121.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -3.686.340 -17.237
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-23.665.794 -609.959
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
144.915.735 5.154.058
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
144.915.735 5.154.058
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
144.915.735 5.154.058
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932082
BIST