***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-651.092.891 -132.755.130Net Dönem Karı (Zararı)144.915.735 5.154.058NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER162.145.627 653.540Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -25.226.331 -1.482.393Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler187.371.958 2.135.933İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-983.380.584 -140.045.121Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-12.915.247 931.406Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler16.608.535 7.456.857İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-987.073.872 -148.433.384FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-676.319.222 -134.237.523Alınan Temettü95.997Alınan Faiz10 25.226.331 1.386.396FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI898.892.752 131.466.235Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 1.997.486.078 223.969.279Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -1.098.593.326 -92.503.044YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)247.799.861 -1.288.895NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)247.799.861 -1.288.895DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.517.136 2.806.031DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ249.316.997 1.517.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 197.419.832 440.699Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri51.897.165 1.076.437Ters Repo Alacakları6 347.170.514 74.522.509Takas Alacakları12.913.513Diğer Alacaklar5 1.734Finansal Varlıklar6 610.277.119 83.223.210TOPLAM VARLIKLAR1.219.679.877 159.262.855YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 17.237.074 8.954.072Diğer Borçlar5 8.483.962 158.429TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)25.721.036 9.112.501TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.193.958.841 150.150.354Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)150.150.354 13.530.061Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)144.915.735 5.154.058Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9 1.997.486.078 223.969.279Katılma Payı İade Tutarı (-)9 -1.098.593.326 -92.503.044TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.193.958.841 150.150.354Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 24.761.283 1.386.396Temettü Gelirleri465.048 95.997Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -44.016.760 2.145.691Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 187.371.958 2.135.933ESAS FAALİYET GELİRLERİ168.581.529 5.764.017Yönetim Ücretleri8 -16.159.278 -429.882Saklama Ücretleri8 -1.010.256 -26.662Denetim Ücretleri8 -7.354 -4.565Kurul Ücretleri-179.812 -9.695Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.622.754 -121.918Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8 -3.686.340 -17.237ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-23.665.794 -609.959ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)144.915.735 5.154.058NET DÖNEM KARI (ZARARI)144.915.735 5.154.058DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)144.915.735 5.154.058http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932082BIST